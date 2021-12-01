Коронавирус в Югре, последние новости на 1 декабря 2021 года: заразились 238 человек

Коронавирус в Югре, последние новости на 1 декабря 2021 года Фото: группа в соцсети "Официальный Нижневартовск"

По информации оперативного штаба Югры, на 1 декабря в Югре зафиксировано и лабораторно подтверждено 238 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. С начала пандемии в Югре зарегистрировано 89 928 случаев коронавируса.

Случаи заражения за день подтверждены в Когалыме – 8; Кондинском районе – 25; Лангепасе — 5; Мегионе — 22; Нефтеюганске – 25; Нефтеюганском районе – 1; Нижневартовске – 52; Нижневартовском районе – 1; Нягани – 7; Октябрьском районе – 3; Пыть-Яхе — 2; Радужном – 2; Советском районе – 11; Сургуте – 29; Сургутском районе – 5; Урае – 13; Ханты-Мансийске – 19; Югорске – 8.

На момент выявления с признаками ОРВИ — 216 человек, диагноз «пневмония» поставлен 21 пациенту, и в бессимптомной форме заболевание протекало у одного человека. За минувшие сутки от COVID в Югре скончались 15 человек. Всего с начала пандемии от этого заболевания умерли 1 722 жителя региона, выздоровели 82 572 человека.