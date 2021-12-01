В Сургуте скорая реанимировала девочку после 33 минут клинической смерти Фото: Татьяна Коркина

Поздно вечером 29 ноября в скорую помощь позвонила жительница Сургута и сообщила, что у дочери начались судороги. На вызов незамедлительно направлена бригада врачей, а через 3 минуты вновь раздался звонок и мама взволнованно кричала, что дочь перестала дышать.

Через 4 минуты на место вызова приехала бригада и констатировала клиническую смерть, ребенку начали проводить реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция лёгких).

- Через 33 минуты от наступления клинической смерти пациента, врачебной бригадой была восстановлена сердечная деятельность, спустя 80 минут пациентка была стабилизирована - сообщили сотрудники скорой помощи.

Девочку привезли в городскую клиническую больницу Сургута для дальнейшего лечения.