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Спорт1 декабря 2021 12:42

Югорская шахматистка завоевала серебро на турнире «РАПИД Гран-при России»

Финал соревнований по быстрым шахматам проходил в Ханты-Мансийске
Виктория Терина
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Югорская шахматистка завоевала серебро на турнире «РАПИД Гран-при России» Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Югорская шахматистка завоевала серебро на турнире «РАПИД Гран-при России» Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Югорская шахматистка завоевала серебро на турнире «РАПИД Гран-при России». Финал всероссийских соревнований по быстрым шахматам с участием 28 гроссмейстеров проходил в Ханты-Мансийске. По итогам турнира югорская шахматистка Ольга Гиря заняла второе место, набрав 10,5 очка.

На следующий день девушка участвовала в сеансе одновременной игры, где ей противостояли сразу 10 соперников — воспитанников Югорской шахматной академии. Ольга за 2,5 часа турнира сделала больше тысячи шагов от столика к столику. Обыграть ее никому не удалось, но одна из партий сыграна в ничью.

В конце турнира югорчанка выбрала троих лучших игроков в десятке и юные шахматисты получили специальные призы с автографом гроссмейстера.