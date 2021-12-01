Югорская шахматистка завоевала серебро на турнире «РАПИД Гран-при России» Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Югорская шахматистка завоевала серебро на турнире «РАПИД Гран-при России». Финал всероссийских соревнований по быстрым шахматам с участием 28 гроссмейстеров проходил в Ханты-Мансийске. По итогам турнира югорская шахматистка Ольга Гиря заняла второе место, набрав 10,5 очка.

На следующий день девушка участвовала в сеансе одновременной игры, где ей противостояли сразу 10 соперников — воспитанников Югорской шахматной академии. Ольга за 2,5 часа турнира сделала больше тысячи шагов от столика к столику. Обыграть ее никому не удалось, но одна из партий сыграна в ничью.

В конце турнира югорчанка выбрала троих лучших игроков в десятке и юные шахматисты получили специальные призы с автографом гроссмейстера.