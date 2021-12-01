Две школы Урая возвращаются на очный режим обучения Фото: Администрация Урая

В гимназии Урая для нескольких классов возобновляется очный режим обучения. Все учащиеся школы номер 5 и школы номер 12 также 2 декабря выходят на учебу. Об этом стало известно во время заседания Муниципального оперативного штаба.

В МБОУ Гимназия им. А.И. Яковлева продлен дистанционный режим обучения до 7 декабря включительно, а исключение составят 1, 2, 3, 4 и 9, 11 классы. Учащиеся этих классов выходят на учебу со 2 декабря.

- В ходе обсуждения вопроса, совместно с представителями урайского Управления образования и Роспотребнадзора, нам удалось выработать механизм перевода отдельных классов гимназии на очный режим учебы. В период до 7 декабря включительно начальные классы гимназии, а также 9 и 11 классы данного образовательного учреждения будут учиться очно, в одну смену с проведением в конце учебного дня дезинфекционных мероприятий, - отметил заместитель главы города Андрей Ашихмин.

Мы писали ранее о том, что до 8 декабря всех школьников Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение.