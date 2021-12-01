Хоккейный клуб «Югра» объявил о начале Недели добрых дел Фото: Пресс-служба ХК «Югра»

Хоккеисты ХК «Югра» приглашают болельщиков присоединиться к добрым делам, которые приурочены к 15-летию клуба. Сегодня, 1 декабря, хоккеисты вместе с общественным движением помощи животных «Ковчег» организуют акцию «ЗверьЁ моЁ». На игре пройдет знакомство с хвостатыми фанатами клуба, а в холле «Арена Югра» болельщики смогут выбрать и забрать себе питомца из приюта, а также поучаствовать в благотворительном сборе помощи животным.

Ещё одна акция под названием «Хоккейная дружба» пройдет 3 декабря. На матч команды придут дети из детского дома «Радуга». В холле будет организован благотворительный сбор подарков для детей. А 5 декабря домашний матч посетят юные игроки следж-хоккейной команды «Мамонтята Югры». Они расскажут болельщикам о достижениях клуба, о ближайших играх и познакомятся с составом игроков. После матча подрастающие спортсмены пообщаются со старшими товарищами.

В последний день Недели добрых дел команда проведет акцию «Главное, ребята, сердцем не стареть». Гости смогут поучаствовать в сборе подарков для пожилых людей, проживающих в комплексном центре социального обслуживания «Светлана». На втором этаже будет организован благотворительный сбор вещей: пледы, кружки, сувениры.