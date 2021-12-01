В Нягани уже больше 22,5 тысяч человек завершили вакцинацию от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Нягани продолжают ставить прививки от коронавируса. Вакцинацию уже завершили 22 752 человека. Первым компонентом вакцины привито 26 829 горожан. В городе каждый день работают процедурные кабинеты, в которых можно привиться как по предварительной записи, так и напрямую обратившись в кабинеты, функционирующие в «головном» здании и во всех филиалах.

Кроме того, в Нягани продолжаю работу мобильные бригады медработников, они выезжают в учреждениях города. По субботам и воскресеньям мобильные пункты вакцинации развернуты в ТРЦ. Вакцинация проводится двумя видами препарата – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Ревакцинация и вакцинация переболевших доступна препаратом «Спутник лайт».

- Всем пациентам, желающим привиться каким-либо определенным препаратом, предлагается предварительная запись. Получить консультацию и согласовать время посещения процедурного кабинета можно по телефону «горячей линии, – рассказывает заведующая отделением профилактики Няганской городской поликлиники Алена Шульга.