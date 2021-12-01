Югорчанка мечтала о доходе, но стала жертвой мошенников и отдала им свои деньги Фото: Юлия Кучеренко

За сутки в Югре зарегистрировано 12 случаев мошенничества, наивные югорчане легко поддаются на уловки мошенников, которые настойчиво напоминают о себе и по телефонам, и в интернет. Так, за сутки жители региона "подарили" злоумышленникам больше 600 тысяч рублей.

Один из случаев произошел в Сургутском районе. Там, 53-летняя женщина, доверилась мнимому сотруднику пенсионного фонда, который под предлогом оформления дополнительных льгот, выманил у наивной северянки 14 тысяч рублей. Другая жительница Нижневартовска попалась аферистам через соцсеть. Её подкупило предложение о получении дополнительного дохода. Женщина лишилась 33 тысяч, но о том, что она стала жертвой наглых аферистов, догадалась слишком поздно.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.