Сургут накрыло снегом: выпало половина месячной нормы осадков

В Сургуте выпала половина месячной нормы осадков Фото: Администрация Сургута

В первый день зимы в Сургуте выпало около половины месячной нормы осадков. В ночь на первое декабря город буквально засыпало снегом, бороться с сугробами вывели 193 единицы техники. Это автогрейдеры, КДМ, снегопогрузчики, самосвалы. Подрядчики работают в усиленном режиме.

На данный момент от снега уже очистили дороги на улице Университетская, 30 лет Победы, Маяковского и Югорском тракте. Чтобы убрать все последствия снегопада снегоуборочная техника продолжит работать в круглосуточном режиме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре на ближайшие дни испортится погода.

Ожидается сильный ветер, гололед и метель.