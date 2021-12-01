Одного из руководителей управления дорожного хозяйства Нижневартовска осудили за взятку Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялся суд над работниуом Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска, он признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Как сообщают следственные органы Югры, начальник одного из отделов Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска с августа 2019 года по январь 2021 года требовал взятку в сумме 820 тысяч рублей от одного из предпринимателей, который проводил работы по государственному контракту на благоустройство автодорог. Взятку он просил за заключение дополнительного соглашения и увеличение объема финансирования, а также приемку выполненных работ без замечаний. В итоге предприниматель передал ему 177 тысяч рублей, после чего злоумышленника задержали сотрудники ОМОН.

Обвиняемый, во время расследования, находился под домашним арестом. Приговором Нижневартовского городского суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов 700 тысяч рублей с запретом 7 лет занимать руководящие должности.