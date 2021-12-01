В Югре назначили нового заместителя прокурора Фото: Татьяна Коркина

В Югре заместителем прокурора назначен Григорий Юрьевич Сухоруков, информация об этом появилась на сайте прокуратуры ХМАО-Югры.

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Григорий Юрьевич Сухоруков назначен заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - говорится в сообщении.

Григорий Юрьевич обучался в Омской академии МВД Российской Федерации и с августа 2002 года по ноябрь 2021 года проходил службу в органах прокуратуры Омской области. За это время он зарекомендовал себя юридически грамотным, трудолюбивым, ответственным работником и руководителем. За результаты в служебной деятельности поощрялся Генеральным прокурором РФ, прокурором Омской области. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начальник Управления Росгвардии по Югре ушел на повышение в Тюмень.

Управление, под его руководством не раз отмечалось в числе лучших в Уральском округе (подробнее)