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Происшествия1 декабря 2021 6:11

В Югре осудят тюменцев за похищение наркомана

Случайный прохожий, видевший, как мужчину помещают в авто, сообщил в полицию
Виктория Терина
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В Югре осудят тюменцев за похищение наркомана

В Югре осудят тюменцев за похищение наркомана

Фото: Татьяна Коркина

Следком Югры завершил расследование уголовного дела против 32 и 37-летних жителей Тюмени. Они обвиняются в "незаконном проникновении в жилище и похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По информации следственных органов, обвиняемые объединились для помощи наркозависимому, по просьбе его родственников. Чтобы доставить 37-летнего тюменца, временно проживающего в Мегионе, в реабилитационный центр. Понимая интересы потерпевшего и его родственников, против воли мужчины они проникли в его квартиру, принудительно усадили в свой автомобиль и проследовали в сторону Екатеринбурга. Случайный прохожий, видевший, как мужчину помещают в автомобиль, сообщил в полицию и злоумышленники задержаны сотрудниками ДПС при подъезде к Лангепасу.

Обвиняемые вину признали частично, уголовное дело направлено в суд.