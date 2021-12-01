Команда КВН из Ханты-Мансийска прошла в финал Северной лиги

Команда КВН из Ханты-Мансийска вышла в финал Северной лиги Фото: Городской информационный центр

Команда КВН «ХМ FM» из Ханты-Мансийска выиграли одну вторую и прошли в финал Северной лиги. Полуфинал игры прошел в дистанционно и как отмечают участники, из-за него были сложности во взаимопонимании с редакторами. Дата и формат финала еще неизвестны, а югорской команде предстоит встретится с соперниками из 5 городов России.

- У команды хорошая подготовка. Несмотря на наши маленькие проблемы, в виде нехватки времени и расстояния между участниками команды, мы неплохо справляемся и самое главное стараемся, чтобы показать на что способны, − рассказал Тимур Фаизов, участник «ХМ FM».

После финала Северной Лиги команду КВН из столицы Югры ждет фестиваль в Сочи.

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