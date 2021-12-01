В Югорске, за кражу электрического кабеля, задержали 60-летнего уголовника

За сутки в Югре зарегистрировано 62 преступления Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 62 преступления. В Югорске на территорию частной собственности пробрался 60-летний уголовник, сорвал навесной замок от сарая и укра ручной инструмент и электрические кабели. Подозреваемого задержали по горячим следам.

А в Ханты-Мансийске задержали 21-летнего молодого человека с наркотиками массой 0,26 грамма. Подозреваемый признал свою вину и находится под подпиской о невыезде. В Нефтеюганске в хищении подозреваются 23-летний молодой человек и 22-летний парень. Они ночью слили с одного из большегрузов больше 300 литров дизельного топлива.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нефтеюганске бывший уголовник украл у пенсионерки 8 тысяч рублей.