В Югре бывший гендиректор нефтедобывающей компании пойдет под суд за коррупцию Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против бывшего гендиректора нефтедобывающей компании. Он обвиняется в получении коммерческого подкупа в крупном размере и в особо крупном размере.

По информации следственных органов, в 2016 – 2017 годах обвиняемый трижды получил коммерческий подкуп от представителей коммерческих организаций за лояльное отношение и содействие при исполнении заключенных договоров на выполнение работ по бурению, в том числе беспрепятственную приемку работ, подписание актов и других приемочных документов.

Подкупом послужило имущество стоимостью 3 миллиона 400 тысяч рублей в виде спецодежды, часть которой передал подчиненным работникам, тем самым сэкономив расходы предприятия. В 2017 году он получил подкуп в виде разработки дизайн проекта интерьера квартиры, а также комплекта мебели и бытовой техники, стоимостью более 2 миллионов 600 тысяч рублей за содействие руководителю коммерческого предприятия в заключении договора на выполнение работ по бурению.

- В июне 2020 года обвиняемый задержан в Москве и заключен под стражу. В целях возмещения имущественного вреда, а также обеспечения возможного наказания в виде штрафа, на его имущество, в том числе транспортные средства, земельный участок, 11 жилых помещений и нежилых зданий, расположенных в Москве и Московской области, общей стоимостью более 120 миллионов рублей, наложен арест - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Гендиректор вину не признал, а уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.