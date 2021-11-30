Главой Советского района выбран Евгений Буренков Фото: Администрация Советского района

Главой Советского района выбран Евгений Буренков, об этом стало известно сегодня, после заседания Думы Советского района. Ранее Евгений Иванович занимал должность заместителя главы Советского района.

На должность главы муниципалитета претендовали два человека Николай Яковлев и Евгений Буренков. Каждый из них представил депутатам доклад о социально-экономическом развитии муниципалитета на ближайшие пять лет. В результате голосования 13 человек проголосовали за кандидатуру Евгения Буренкова, а 2 депутата воздержались.

- Первое, что нужно сделать, чтобы организовать эффективную работу для консолидации тех целей и задач, которые обозначены в приоритетах, это совместно с депутатским корпусом сформировать сильную управленческую команду и обновить процессы управления администрации Советского района. Уверен, что это будут совместные взвешенные решения, - сказал Евгений Иванович Буренков.

Также он отметил, что для эффективной работы в качестве руководителя муниципалитета планирует активно взаимодействовать с депутатами всех уровней власти.

- У меня достаточно хорошие отношения с депутатским корпусом Советского района, поселений Советского района, есть контакты с депутатами Думы Югры и я считаю, что эти контакты надо усиливать - добавил избранный глава района.

Завтра, 1 декабря 2021 года, состоится инаугурация – церемония официального вступления в должность главы Советского района.