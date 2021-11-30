В Ханты-Мансийске стартовал первый практический модуль проекта «Инвестшкола» Фото: google.ru/maps

В Ханты-Мансийске стартовал первый практический модуль проекта «Инвестшкола», в нем участвуют 55 представителей региональных и муниципальных органов власти и бизнеса. В первом модуле участников познакомят с принципами построения инвестиционной команды, научат привлекать и сопровождать инвесторов, проводить экспертизу инвестиционных проектов.

В программе запланировано проведение стратегической сессии в формате дизайн-мышления по формированию модели работы с инвесторами на территориях муниципальных образований. Отдельной темой станет формирование системы межведомственного взаимодействия между муниципальными и региональными органами власти и институтами развития региона.

- Мы сделали проект максимально практическим. Педагоги, которых мы приглашаем, имеют опыт работы с инвестициями и инвесторами. Самое важное, что «Инвестшкола» – это обучающий продукт, созданный с учетом реальной инвестиционной картины в регионе, ваших запросов, уважаемые коллеги, - сказал заместитель губернатора Алексей Забозлаев.

По словам Забозлаева, одной из главных задач проекта является повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов и Югры в целом, поиск новых возможностей развития и инвестиционных ниш.

Обучающие мероприятия рассчитаны на 8 месяцев.