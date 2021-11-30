В Пыть-Яхе осудят матерого рецидивиста, который зарезал соседа, оскорбившего его девушку Фото: Ольга Крыльцова

В Пыть-Яхе осудят 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве соседа. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 2 июня 2021 года в одном из домов СОК «Навигатор».

- Установлено, что обвиняемый повздорил с 47-летним мужчиной, к которому пришел в гости. Причиной ссоры стало неуважительные высказывания владельца участка в адрес сожительницы злоумышленника. В отместку за оскорбления обвиняемый ударил хозяина кухонным ножом в область груди, после чего ушел в свой дом, расположенный на соседней улице. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученной травмы, - добавили в ведомстве.

Кстати, 37-летний мужчина уже имел несколько судимостей за преступления против собственности и в сфере оборота наркотиков.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.