Коронавирус в Югре, последние новости на 30 ноября 2021 года: скончались 17 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Ольга Крыльцова

В Югре за сутки от коронавируса скончались 13 человек. За весь период пандемии от коронавируса в округе умерли 1 707 человек. Кроме того, в регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Так, на сегодняшний день, выявлено 234 заболевших, при этом больше всего заразившихся в Нижневартовске - 54 человека.

За последние сутки в России выявлено 32 648 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 6,9% - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 636 881 случай в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 442 человека, с начала пандемии - 8 329 253. Также за сутки зафиксировано 1 229 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 275 193 человека.