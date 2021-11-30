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Общество30 ноября 2021 9:50

Нижневартовцы, привившиеся от коронавируса, смогут получить скидки и принять участие в лотерее

Таким образом представители городского бизнес-сообщества решили поддержать тех, кто позаботился о своем здоровье
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

Жители Нижневартовска, завершившие курс вакцинации от коронавируса, смогут воспользоваться скидками и принять участие в лотерее. Таким образом представители городского бизнес-сообщества решили поддержать тех, кто позаботился о своем здоровье. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

- Надеюсь, что предприниматели Нижневартовска будут и дальше подключаться к проведению данной социальной акции. Важно понимать, что только вакцинация способна остановить очередную волну заболеваемости COVID-19, что естественно позволит избежать негативных последствий от возможных дополнительных ограничений, - подчеркнула директор департамента экономического развития администрации Нижневартовска Ильяна Багишева.

Получить скидки можно в следующих местах:

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Список мест