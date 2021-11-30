Коронавирус в Югре, последние новости на 30 ноября 2021 года: заразились еще 234 человека Фото: Юлия Кучеренко

По информации Оперштаба Югры на сегодня в регионе зарегистрировано 89 690 случаев коронавируса, в том числе за сутки подтверждено 234 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах.

За день коронавирус выявлен в Нижневартовске – 54; Сургуте – 39; Нефтеюганске – 22; Мегионе – 18; Ханты-Мансийске – 15; Нефтеюганском районе – 12; Урае – 10; Кондинском районе – 10; Сургутском районе – 10; Советском районе – 9; Нягани – 7; Югорске – 7; Когалыме – 6; Нижневартовском районе – 4; Лангепасе – 2; Пыть-Яхе – 2; Радужном – 2; Березовском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 1.

У 189 человек в момент выявления коронавируса наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 1 человека заболевание протекало бессимптомно. Контакт установлен в 232 случаях, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 17 074 человека, сняты с наблюдения – 403 206 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 2 737 жителей, всего прошли обследование 2 604 336 человек.

Состояние 163 пациентов по-прежнему тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 707 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались 251 человек, за весь период пандемии вылечились 82 319 югорчан.