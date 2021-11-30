Жительница Сургута набрала кредитов и отдала все деньги мошенникам Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте 38-летняя жительница город сообщила в полицию о мошенничестве. У нее похитили 1 миллион 700 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил сотрудник службы безопасности банка и сказал, что на её имя пытаются оформить кредит мошенники, после чего сообщил, что соединит её с начальником кредитного отдела банка, который расскажет, как поступить дальше. Дальше с югорчанкой разговаривала женщина, которая убедила, что северянке срочно нужно оформить встречный кредит и перевести деньги на резервные ячейки через банкомат. Женщина не подозревая, что ведет диалог с мошенником, в онлайн-приложении банка оформила заявку на 4 кредита общей суммой 1 миллиона 600 тысяч рублей, а также оформила кредитную карту на 70 тысяч рублей. Затем женщина перевела все деньги на резервные счета.

Мошенники, получив деньги от сургутянки перестали выходить на связь и тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.