В Советском районе проверяют соблюдение антиковидных мер в общественном транспорте Фото: Пресс-служба администрации Советского района

В Советском районе регулярно проверяют соблюдение санитарных правил в общественном транспорте. Два – три раза в неделю проводится контроль обязательной дезинфекции общественного транспорта, проверяют наличие у водителей масок, салфеток, дезинфицирующих средств для предотвращения распространения COVID -19 в Советском районе.

- Данные проверки проводятся систематически, в рамках базового защитного протокола, разработанного региональным оперативным штабом. Отмечу, что наши перевозчики, работающие как в городе Советский, так и в поселениях Советского района добросовестно исполняют все данные рекомендации. Пассажирские автобусы обрабатываются препаратами специального действия, - рассказал Игорь Домашев, начальник отдела промышленности, транспорта и связи управления по организации Советского района

Как отмечают в пресс-службе администрации Советского района, на междугородних маршрутах в Советском районе работает 12 автобусов. По результатам проверок за 2021 года нарушений режима санобработок пассажирского транспорта не выявлено.