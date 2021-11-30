В Сургутском районе в ДТП столкнулись три автомобиля: погиб человек Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре,

Сегодня, 30 ноября, около 7:40 утра на 68 километре автодороги «Сургут - Нижневартовск» произошло столкновение трех автомобилей «УАЗ», «КИА» и «Ниссан».

Как сообщили УГИБДД России по ХМАО-Югре, 23-летний водитель «УАЗ» выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «КИА», за рулем которого находился 49-летний мужчина, а после этого врезался в «Ниссан» под управлением 60-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Ниссан» погиб на месте происшествия, а водитель «УАЗ» получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Югре пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП.

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