Участница фестиваля «Таврида. АРТ» выиграла трехдневное путешествие в Ханты-Мансийск Фото: Туристско-информационный центр

Сотрудники Туристско-Информационного центра Ханты-Мансийска разослали участникам фестиваля «Таврида.АРТ» письма с заданием от Деда Мороза, по которому им предстояла непростая задача - придумать сказку о югорском зимнем волшебнике Ишки Ики и его внучке Миснэ. За лучшую сказку Дед Мороз дарит зимнее трехдневное путешествие в Ханты-Мансийск на Новогоднюю столицу Сибири.

- Участниками креативного задания стали жители из Ставропольского края, Республик Крым и Карелия, Москвы, Вологды, Астрахани и Волгограда. В каждой из сказок, герои представлялись сильными и ловкими, добрыми и справедливыми кудесниками, которые на своем примере учат детей честности и бережному отношению к природе - сообщает Туристско-информационный центр.

Жюри конкурса определили победителя, которым стала жительница Вологды Анна Карпунова. Девушка приедет в Ханты-Мансийск и окунется в атмосферу настоящей Новогодней столицы. Остальные участники обязательно получат подарки от Дедушки Мороза и «Новогодней столицы Сибири».