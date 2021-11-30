В Нефтеюганске бывший уголовник украл у пенсионерки 8 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 67 преступлений. Так, в Нефтеюганске задержан подозреваемый в краже денег с банковской карты. Бывший уголовник снова пошел на преступление и в квартире дома в 1 микрорайоне, взял телефон пенсионерки и перевел на свою карту 8 тысяч рублей.

В Нижневартовске, во время расследования уголовного дела против 23-летнего парня, проведен осмотр места происшествия в районе 28 микрорайона. Там нашли сверток с наркотиком массой 1.113 грамма. Подозреваемый находится в СИЗО за ранее совершенное преступление.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска Сургута нашли подозреваемого в краже. Молодой человек похитил из квартиры телевизор стоимостью, а затем сдал его в ломбард. Он уже был судим за кражу и сейчас находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.