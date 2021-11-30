В Нижневартовске прошел молодежный киберспортивный турнир по игре Dota-2 Фото: Официальный сайт органов местного самоуправления Нижневартовска

В Нижневартовске состоялся первый городской молодежный киберспортивный турнир по игре Dota-2. Он проходил в рамках международного фестиваля креативных индустрий в Югре на базе киберспортивного клуба «TRUE GAMERS».

В турнире участвовали восемь команд, общее число игроков - 40 человек. Игры проводились по олимпийской системе и проходили в формате дуэли согласно турнирной сетке.

- Это был эксперимент. И мы, как организаторы, уже сегодня видим, что он удался. Хотя итоги ещё будем подводить, анализировать, что получилось, а что нет. Важно, что самим участникам турнир понравился. А мы уже взяли в разработку новую идею - во время общения с игроками и поклонниками Dota-2 решили организовать фестиваль косплея в следующем году, - поделилась заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова.

По итогам турнира 1 место заняла команда «UNPAUSE ENJOYERS» и забрала приз - 50 тысяч рублей.