Райффайзенбанк обновит отделения до конца 2025 года

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк начинает обновление сети отделений и планирует завершить его до конца 2025 года. «Реформатирование» офисов является важным этапом в развитии каналов обслуживания для банка, который ставит перед собой цель стать самым рекомендуемым в России. Офисы нового формата станут воплощением компетентности, простоты и четкости как основных принципов клиентского сервиса.

Фото: Райффайзенбанк

- Наша цель – не получить красивую картинку в небольшой части отделений, а сделать все офисы нашей розничной сети комфортнее для клиентов. Для клиентов образ комфортного и удобного банка связан не с «хайповыми» атрибутами, а с функциональным офисом, в котором максимальное внимание уделено личному пространству, приватности и быстрому решению финансовых задач - прокомментировала Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка.

Интерьеры новых отделений Райффайзенбанка продуманы до мелочей для того, чтобы сделать визит в банк максимально комфортным: формы, цвет, фактура материалов, освещение делают пространство офиса максимально приятным и свободным от стресса. В новых офисах больше зелени, а для посетителей с детьми предусмотрена детская зона, которая позволит родителям не волноваться о малышах и при этом не принесет дискомфорта окружающим.

Фото: Райффайзенбанк

- Мы учитываем не только потребности клиентов, но и сотрудников. Комфортный офис абсолютный must have для ответственного работодателя. Поэтому ключевым отличием наших новых офисов является выделенное пространство для отдыха сотрудников, - отметила Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Первыми Райффайзенбанк «реформатировал» офисы в Санкт-Петербурге и в Москве.