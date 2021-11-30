В жутком ДТП в Ханты-Мансийске погибла женщина Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Гагарина в Ханты-Мансийске произошло смертельное ДТП. 30-летний водитель автомобиля «КИА», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся автомобилем «Фольксваген» под управлением 55-летнего мужчины. В результате ДТП пассажир «КИА», 32-летняя женщина, скончалась, а оба водителя получили травмы.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 7 – получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 62 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры предупреждает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает всех участников быть внимательными на дорогах.