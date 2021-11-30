Инвестиции в минус: югорчанка "подарила" мошенникам больше 2 миллионов рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Нефтеюганске 54-летняя горожанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала полицейским, что в течение двух месяцев общается с «менеджером» крупной площадки по инвестированию денег. На одном из сайтов она нашла информацию о вложении денег и быстром получении прибыли. Заинтересовавшись, она оформила анкету и через время с ней связался представитель организации.

После обсуждения всех условий потерпевшая договорилась с «сотрудником» о вложении 110 тысяч рублей, которая она перечислила на «свой» счет в личном кабинете. Через несколько дней «менеджер» сообщил ей, что пора получить доход с вложений в размере 4 тысяч рублей, эта сумма быстро поступила на счет горожанки. Женщина, обрадованная и отправилась в банк, где оформила кредит на 2 миллиона рублей, а затем перечислила все деньги на «свой личный» инвестиционный счет. С этого момента потерпевшая больше не получала ничего, а «менеджер» просто перестал отвечать.

Возбуждено уголовное дело.