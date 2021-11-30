В Сургуте выросло число заболевших ОРВИ среди детей Фото: Администрация Сургута

В Сургуте выросло число заболевших ОРВИ среди детей, по сравнению с прошлой неделей количество заболевших детей выросло в два раза. Подъем сезонной заболеваемости зафиксировали среди жителей Сургута от 7 до 18 лет. Как сообщают в администрации города, это связано с отсутствием необходимой иммунной прослойки населения.

Основным средством профилактики является вакцинация, на сегодня в Сургуте прививку от гриппа поставило больше 90% детей. Кроме того, чтобы не заболеть необходимо соблюдать несколько простых правил: при первых симптомах оставаться дома, не заниматься самолечением, а также строго выполнять все рекомендации лечащего врача.

Напомним, мы писали ранее о том, что в 26 школах Сургута на карантин из-за коронавируса закрыто 66 классов.