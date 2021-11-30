Погода в Югре на 30 ноября 2021 года: сильный ветер, метель и гололед Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 30 ноября 2021 года: температура воздуха днем 0, -5 °С, по северным районам -10, -20 °С. Температура ночью -3, -8 °С, по северным районам -13, -25 °С. В Югре будет облачно. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, днем по западным районам сильный снег. Местами метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с.

В Ханты-Мансийске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью -4, -6 °С, днем -2, -4 °С.

Погода в Югре на 30 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси по обыкновению на Григория «закатывали зиму» - кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все - и стар, и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней - следующий год. Люди так и говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца - к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь». На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков Григорий - такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.