На повышение надежности электроснабжения 18 населенных пунктов Югры и Ямала потратят десятки миллионов рублей

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На повышение надежности электроснабжения 18 населенных пунктов Югры и Ямала предстоит затратить 185 миллионов рублей. Подходит к концу реализация долгосрочного инвестиционного проекта по техническому перевооружению пяти высоковольтных линий электропередачи.

Так, няганский филиал «Россети Тюмень» начал обновлять воздушную линию 110 кВ «Сорум – Верхнеказымская» на северо-западе Югры протяженностью 129 км. На ней специалисты заменят изоляторы, установят птицезащитные устройства для предотвращения замыканий, а также гасители вибрации для защиты проводов от вибрационного износа.

Чтобы исключить нарушения электроснабжения, связанные с грозовыми перенапряжениями, на линии смонтируют новый грозозащитный трос и повышенные тросостойки: они не допустят коротких замыканий при налипании на грозотросе снега.

Дело в том, что территория, на которой расположены объекты высоковольтных линий, сильно заболочена. Именно поэтому все работы проводятся только в период низких температур и при полном промерзании грунта. С начала 2022 года сотрудники компании начнут переустановку восьми опор на новый фундамент, а затем приступят к техническому перевооружению участка линии 110 кВ «Верхнеказымская – Белоярская» длиной 38 километров.

– От бесперебойной работы энергообъектов зависит электроснабжение промышленных потребителей нефтегазового сектора и порядка 40 тысяч человек, проживающих в 18 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, – подчеркнули в пресс-службе компании.

СПРАВКА «КП»

Ранее в рамках инвестпроекта тюменские энергетики завершили техническое перевооружение 3 высоковольтных линий общей протяженностью 115 км. Они модернизировали основные и вспомогательные элементы высоковольтных линий, а также произвели переустановку 9 опор на новый фундамент.