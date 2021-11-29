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Спорт29 ноября 2021 12:42

Югорские силачи привезли медали с Чемпионата и первенства Европы по пауэрлифтингу

Спортсмены пойковской спортивной школы стали лучшими в своих весовых категориях
Виктория Терина
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Югорские силачи привезли медали с Чемпионата и первенства Европы по пауэрлифтингу Фото: Администрация Нефтеюганского района

Югорские силачи привезли медали с Чемпионата и первенства Европы по пауэрлифтингу Фото: Администрация Нефтеюганского района

Пойковские силачи привезли медали с Чемпионата и первенства Европы по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек. На Чемпионат в Екатеринбург съехались больше 200 спортсменов из 13 стран мира: России, Словакии, Дании, Эстонии, Финляндии, Польши, Венгрии, Грузии, Армении, Турции, Румынии, Белоруссии и Германии.

В числе атлетов, представляющих Россию, были спортсмены пойковской спортивной школы "Нептун". Нариман Азизов и Никита Морозов, которые стали лучшими в своих весовых категориях.

Напомним, мы писали ранее о том, что нефтеюганский спортсмен стал чемпион Европы по ММА. А ещё сообщали, что спортсмен из Нефтеюганского района вошел в число призеров Всероссийского турнира по тхэквондо ВТФ "Уральская осень". Пойковчанин Степан Саушкин в составе сборной команды Югры защищал честь муниципалитета и округа в Екатеринбурге.