Коронавирус в Югре, последние новости на 29 ноября 2021 года: умерли 10 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки от коронавируса скончались 10 человек. За весь период пандемии от коронавируса в округе умерли 1 694 человека. Кроме того, в регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом и за день в регионе выявлено 232 новых случая заболевания ковидом, а больше всего за день подтверждено заболеваний в Сургуте, там заразился 41 человек.

За последние сутки в России выявлено 33 860 случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 209 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 700 человек. Всего на сегодняшний день выявлено 9 604 233 случая коронавируса в 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 273 964 летальных исхода, выздоровели 8 295 811 человек.