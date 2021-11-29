Югорчанин ударил односельчанина топором из-за еды Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нефтеюганском районе возбуждено уголовное дело против 37-летнего жителя одного из поселков. Он подозревается в убийстве.

По информации следственных органов Югры 27 ноября 2021 года около 16 часов, проснувшись в своем доме после совместной пьянки с соседом, подозреваемый увидел, как гость берет из холодильника продукты и складывает их в целлофановый пакет. Заподозрив односельчанина в краже, мужчина ударил его топором в шею. От полученной травмы 38-летний мужчина скончался на месте происшествия, а подозреваемый вызвал полицию, сообщив, что в дом ворвались преступники и убили гостя.

- Результаты первоначальных следственных действий опровергли версию подозреваемого, он задержан и в ближайшее время будет заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.