В Радужном с 10 декабря и до конца года будут работать «Елочные базары»

С 10 декабря в Радужном откроют «Ёлочные базары» Фото: Юлия Кучеренко

В Радужном с 10 декабря и до конца года будут работать «Ёлочные базары». Купить один из главных атрибутов новогодних праздников можно будет в нескольких местах города. Так ёлочные базары появятся в районах торгового центра «Югра», торгового центра «Нива», территории центрального городского рынка.

Пушистую красавицу с запахом хвои можно будет купить уже в начале декабря на территории базы Аганского лесничества, её цена составит от 600 рублей, также жители города смогут оформить самозаготовку, по схеме заготовки ели или другой хвойной породы для новогодних праздников, цена такой услуги составит 400 рублей за 1 штуку, высотой до 2,5 метров. Место заготовки - район озера Сымтулор 1-2 километр дороги в сторону Тагринского месторождения. Талоны на право самостоятельной заготовки необходимо взять в Аганском лесничестве, которое располагается в 3 микрорайоне, стр. 24.

Разрешены заготовки сосны, ели и пихты, а вот рубка кедра запрещена. Кроме того, за своевольную вырубку елки придется заплатить не только штраф, но и компенсировать вред, нанесенный лесному фонду. А ещё за вред, причиненный лесам в сумме свыше 5 тысяч рублей предусмотрена и уголовная ответственность.