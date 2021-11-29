В Югре зарегистрировано 42 пожара за неделю Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 42 пожара за неделю, чаще всего горели жилые дома, дачи, гаражи, бани и транспорт. Основной причиной пожаров спасатели называют нарушение использования электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности. За неделю спасено имущество югорчан на 24 миллиона рублей.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели советуют регулярно проверять состояние электропроводки, розеток и приборов в доме.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нефтеюганске загорелся двухэтажный деревянный дом. Жителей дома эвакуировали и спасли 3 человек, а 5 человек обратились за помощью к медикам.