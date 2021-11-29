Коронавирус в Югре, последние новости на 29 ноября 2021 года: заболели 232 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрироваться новые случаи коронавируса. За сутки зафиксировано и подтверждено 232 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период число заболевших ковидом достигло 89 456 случаев.

За день коронавирус выявлен в Сургуте – 41; Нижневартовске – 40; Нефтеюганске – 20;

Ханты-Мансийске – 17; Мегионе – 12; Урае – 12; Югорске – 10; Советском районе – 10; Сургутском районе – 9; Нефтеюганском районе – 9; Радужном – 7; Когалыме – 6; Лангепасе – 6; Кондинском районе – 6; Нижневартовском районе – 6; Октябрьском районе – 6; Нягани – 5; Покачах – 3; Пыть-Яхе – 2; Березовском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 212 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 226 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 16 884 человека, сняты с наблюдения – 402 070 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 5 315 человек, всего прошли обследование 2 601 599 человек.

В тяжелом состоянии находятся 160 пациентов, 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 694 человека. За сутки выписались по выздоровлению 240 человек, за весь период пандемии вылечились 82 068 югорчан.