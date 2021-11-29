В Югре «Ниссан» столкнулся с «КАМАЗом»: в аварии погибла женщина

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные на дорогах Югры произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибло и 10 человек получили травмы, в том числе 3 детей. Одна из аварий произошла на 90 километре автодороги Сургут-Нижневартовск в Сургутском районе. Там, 41-летний водитель «Тойоты», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мерседес» под управлением 47-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Тойоты и два его пассажира,44-летняя женщина и 18-летняя девушка, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Ещё одно жуткое ДТП произошло на 740 километре автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. И снова водитель выехал на полосу встречного движения. Как сообщают в ГИБДД, 60-летний водитель «Ниссан» не справился с управлением и на встречке столкнулся с «КАМАЗом», за рулем которого находился 26-летний мужчина. После этого «КАМАЗ» отбросило на «Урал», под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП пассажир «Ниссан», 57-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия, а водитель "Ниссан" получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 29 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 18 – за отказ от медицинского освидетельствования; 9 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 65 – за нарушение требований к перевозке детей.