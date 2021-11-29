В Нижневартовске 40-летний мужчина украл джойстики от игровой приставки Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 127 преступлений. Одно из них зафиксировано в Нижневартовске. В одном из домов по улице Нефтяников 40-летний мужчина украл два джойстика от игровой приставки «Sony Play Station». Раньше злоумышленник уже был судим и снова находится под подпиской о невыезде.

В Югорске 60-летний уголовник, разбил окно в чужом дачном домике в СОТ «Березка» и попытался украсть оттуда электрические провода, но его заметил сосед по дачному участку. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске, на пересечении улиц Декабристов и Остятской, полицейские задержали молодого человека с наркотиками. А в Нижневартовском районе сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в краже телефона, им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Телефон он украл в одной из комнат общежития в поселке Излучинск.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.