В Нефтеюганске загорелся двухэтажный дом: пять человек пострадали Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске загорелся двухэтажный, 22-квартирный, деревянный дом. Первые пожарные приехали на место через 8 минут. Огнём была охвачена лестничная клетка на втором этаже, огонь уже вышел на кровлю здания. Кроме того весь подъезд сильно задымился. Примерно через полчаса пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Жителей дома эвакуировали и спасли 3 человек.

За медицинской помощью обратились 5 человек, угрозы жизни людей нет. Чтобы согреть эвакуировавшихся жителей дома администрация города отправила на место происшествия автобус. В ликвидации пожара от МЧС России задействованы 18 человек и 6 единиц специальной техники. Причины происшествия устанавливаются органами дознания МЧС России.

Прокуратура организовала проверку, для координации работы правоохранительных органов межрайонный прокурор выехал на место происшествия.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре двое мужчин сгорели при пожаре в частном доме. Следователи организовали проверку.