Погода в Югре на 29 ноября 2021 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 29 ноября 2021 года: температура воздуха днем 0, -5 °С, в северных районах -10, -15 °С. Температура ночью -5, -10 °С, в северных районах -15, -20 °С. В большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

В Ханты-Мансийске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью -5, -7 °С, днем -1, -3 °С.

Погода в Югре на 29 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси если в этот день случалась оттепель (что было довольно частым явлением), люди шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также говорили: «На Матвея земля преет», - то есть становится влажной от подтаявшего снега. Если же в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего. Если облака шли низко - ждали стужи.