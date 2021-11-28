В Нижневартовске появится веревочный парк с тремя маршрутами различной сложности. Видео.

Фото: администрация Нижневартовска

Веревочный парк с тремя маршрутами различной сложности появится в нижневартовском СОК «Радуга». Трасса высотой в 2 метра рассчитана на самых маленьких, высотой 4 метра и длиной 87 метров – для посетителей средней физподготовки, а третий, 233-метровый, находится на высоте шести метров. Он же самый экстремальный.

По словам директора МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» Людмилы Козловой, посетители будут пользоваться страховкой, а следить за их безопасностью станет инструктор. Кроме того, при создании веревочного парка сохранили уникальную экосистему турбазы, поэтому парк бережно вписали в лесной массив.

- Мы изучили мнение жителей и убедились, что на подобный вид досуга существует серьезный запрос. Все делается, исходя из интересов вартовчан. Веревочный парк – одна из локаций Экоэтнопарка на СОК «Радуга». И Экоэтнопарк, и Арт-резиденция – все эти объекты входят в новую экосистему креативных индустрий, - сообщила Людмила Козлова.

Открытие веревочного парка в Нижневартовске намечено на 2022 год.