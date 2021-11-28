В Ханты-Мансийске «сотрудница соцслужбы» обдурила бабушку на 200 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против 88-летней пенсионерки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в квартиру к бабушке пришла незнакомка, которая представилась сотрудником социальной службы. Мошенница сказала ей, что в России якобы происходит денежная реформа.

По словам преступницы, старые банкноты нужно заменить на новые, иначе деньги обесценятся. Чтобы не потерять сбережения, бабушка отдала злоумышленнице более 200 тысяч рублей, которые «сотрудница соцслужбы» должна была вернуть ей на следующей день. Разумеется, преступница на следующий день так и не появилась.

Фигурантке может грозить до 6 лет тюрьмы, сейчас полиция принимает попытки задержать подозреваемую.