Коронавирус в Югре, последние новости на 28 ноября 2021: ковид подхватили ещё 237 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 ноября 2021 увеличилось на 237 человек, сообщает Оперативный штаб региона. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 89 224 человек. Сейчас в регионе «короной» болеют 5 712 человек, 81 828 человек выздоровели, 1 684 – умерли.

Коронавирус в Югре а 28 ноября 2021

Больше всего заболевших выявлено в Нижневартовске (38 человек), Ханты-Мансийке (30 человек) и Сургуте (37 человек). В Урае выявили 11 заболевших, в Пыть-Яхе – 14 человек, в Нефтеюганске – 12 человек.