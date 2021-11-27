Погода в Югре 28 ноября 2021: местами пройдет небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 28 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Ночью по западу округа местами пройдет небольшой снег, по востоку – небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 °С, при прояснениях -14…-19 °С, местами по северо-западным районам -21…-26 °С.

Погода в Югре 28 ноября 2021 в инфографике МЧС

Днем местами пройдет небольшой, местами умеренный снег, по юго-западу преимущественно без осадков. В отдельных районах гололед и изморозь. Ветер западного направления 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура -1…-6 °С, местами -11…-16 °С.

В Ханты-Мансийке облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -4…-6 С, днем -2…-4 С.