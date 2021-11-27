В Ханты-Мансийске стартовал финал конкурса «Студент года. Медики». Фото - "Югра" в ВК.

В Ханты-Мансийске стартовал финал конкурса «Студент года. Медики». В нем участвовали 100 студентов из 24 регионов России.

Конкурсанты представят свои достижения, а также примут участие в решении ситуационных задач и деловой игре. Победителей назовут 29 ноября.

– В Югре всегда уделялось особое внимание развитию здравоохранения. Мы исходим из того, что здравоохранение — это лицо и репутация власти. И мне очень приятно, что Ханты-Мансийский автономный округ стал тем субъектом нашей страны, который принимает первый конкурс «Студент года. Медики», – сказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

СПРАВКА «КП»

Конкурс является специальным открытым треком Российской национальной премии «Студент года» — совместного проекта Российского союза молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей».