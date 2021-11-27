В Советском открыли центральный парк города. Фото - Администрация Советского района.

В Советском состоялась торжественная церемония открытия центрального парка. Во время мероприятия наградили участников и победителей муниципального онлайн конкурса «Мама года 2021», затем состоялся концерт творческих коллективов

– Стоимость проекта по реконструкции общественной территории городского парка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» составляет 108 миллионов рублей, – отметили в администрации Советского района.

Общая площадь территории парка составляет 26 гектаров. В парке предусмотрено зонирование: спортивная, событийная, детская-игровая зона и зона отдыха для молодежи. Используются инновационные технологии: современные видеоплощадки, видеонаблюдение с возможностью обратной связи, малые архитектурные формы, LED подсветка.