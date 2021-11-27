Главой Кондинского района избран Андрей Мухин. Фото - Администрация Кондинского района.

Главой Кондинского района избран Андрей Мухин. Такое решение приняло подавляющее большинство депутатов Думы Кондинского района – 18 из 20.

Помимо него, на пост главы муниципалитета претендовали еще три кандидата: Сергей Боенко, заместитель главы Кондинского района; Андрей Кошманов, глава гп Междуреченский; Александр Старжинский, глава сп Половинка. Каждый из кандидатов представил на суд депутатов свою программу развития района, ответив также и на вопросы народных избранников.

До избрания главой Кондинского района Андрей Александрович занимал пост заместителя главы Кондинского района. Он поблагодарил депутатов районной Думы за оказанное доверие, выразив готовность приложить максимум усилий для достижения главной цели - повышение уровня жизни населения.