В Сургуте предпринимателям выделили более 33 млн рублей. Фото - администрация Сургута.

В Сургуте предпринимателям выделили более 33 млн рублей. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уже выплачено 163 субсидии.

– До конца года помощь получат социальные предприниматели, инновационные компании, начинающие предприниматели в производственной сфере и центры молодежного инновационного творчества, – отметили в администрации города.

На постоянной основе осуществляется предоставление информационно-консультационной и образовательной поддержки. Это ежегодный городской конкурс «Предприниматель года» и образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности».

Известно, что на сегодняшний день в малом и среднем бизнесе заняты почти 65 тысяч сургутян, из них 10 тысяч самозанятые.